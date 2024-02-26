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Водонапорную башню пришлось тушить в Кытмановском районе

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Водонапорную башню пришлось тушить в Кытмановском районе

Пострадавших от огня нет.

Источник фото: unsplash.com

25 февраля в селе Новохмелевка Кытмановского района произошел пожар в четырехметровой водонапорной башне. О происшествии сообщили в УГОЧС и ПБ Алтайского края .

На момент прибытия пожарных горела деревянная внутренняя отделка и внешняя часть строения. Ситуацию осложнял сильный ветер. Возникла угроза распространения огня на жилые дома.

Пламя огнеборцам удалось потушить за считаные минуты. Отмечается, что закачивающие воду насосы не повредились. В результате происшествия никто не пострадал.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Взято отсюда.

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