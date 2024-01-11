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Водопроводные очистные сооружения в Барнауле модернизируют за миллиард рублей

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ВОС-1 обеспечивает водой почти весь город

Водопроводные очистные сооружения в Барнауле модернизируют за миллиард рублей

Очистные сооружения / Фото: Freepik

Специалисты “Росводоканал Барнаул” начали модернизацию водопроводных очистных сооружений (ВОС-1), которые обеспечивают чистой питьевой водой около 97% жителей города. 

Масштабная реконструкция пройдет в рамках инвестиционной программы на 2024 год. Обновление ВОС-1 обойдется почти в 1 млрд рублей. И пока это самый крупный проект.

Водопроводные очистные сооружения построили более 60 лет назад. Все это время объект ни разу не останавливал свою работу, даже на время текущих ремонтов. ВОС давно требует комплексной масштабной модернизации, особенно учитывая все возрастающие нагрузки на систему.

Также в рамках инвестпрограммы водоканала в городе реконструируют канализационный коллектор № 15. Работы идут в течение трех лет, без остановки объекта, абоненты получают услуги в полном объеме. Канализационный коллектор обслуживает четыре района краевой столицы.

Это не первая инвестиционная программа водоканала. Ранее в Барнауле отремонтировали четыре из восьми отстойников канализационных очистных сооружений (КОС) № 1, блок отстойников КОС-2, отстойники блока входных устройств водопроводных очистных сооружений № 2. А также построили водовод большого диаметра по улице Трактовой, водовод по улице Власихинской, реконструировали участок коллектора № 15 диаметром 1500 мм. Общая стоимость проектов превысила 2 млрд рублей.

Помимо инвестиционных вложений, предприятие ежегодно реализует производственную программу – это текущие ремонты, замена изношенных участков сетей, обеспечение бесперебойной работы всех структур предприятия.

Стабильная работа ресурсоснабжающей компании напрямую зависит от коммунальных платежей. Плата за услуги водоканала в общей квитанции занимают небольшую долю – порядка 14% от общей суммы коммунальных начислений. При этом последние полтора года тарифы на водоотведение и водоснабжение не индексировались. С июля 2024 года запланировано незначительное повышение платы за услуги водоканала: в денежном эквиваленте тариф на одного человека увеличится на 50-55 рублей в месяц.

новости Локтевский

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