22 февраля в рамках месячника военно-патриотического воспитания в корпусе Б прошла военно-спортивная эстафета «Мы – бравые ребята!»
Данное соревнование было направлено на формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание чувства патриотизма, товарищества, ответственности, привлечение студентов к здоровому образу жизни.
Ребятам были предложены различные этапы соревнований, с которыми они успешно справились.
В упорной борьбе среди 8 команд-участников победила команда группы Э-301р.
Организовали мероприятие преподаватель ОБЖ В.В. Лисенков и советник директора по воспитанию А.Л. Гальских.
Поздравляем участников и победителей! Желаем крепкого здоровья и стойкости духа!
Взято отсюда.
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