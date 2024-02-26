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Военно-спортивная эстафета «Мы – бравые ребята!»

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Военно-спортивная эстафета «Мы – бравые ребята!»

22 февраля в рамках месячника военно-патриотического воспитания в корпусе Б прошла военно-спортивная эстафета «Мы – бравые ребята!»

Данное соревнование было направлено на формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание чувства патриотизма, товарищества, ответственности, привлечение студентов к здоровому образу жизни.

Ребятам были предложены различные этапы соревнований, с которыми они успешно справились.

В упорной борьбе среди 8 команд-участников победила команда группы Э-301р.

Организовали мероприятие преподаватель ОБЖ В.В. Лисенков и советник директора по воспитанию А.Л. Гальских.

Поздравляем участников и победителей! Желаем крепкого здоровья и стойкости духа!

Взято отсюда.

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