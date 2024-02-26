В рамках месячника гражданско-патриотической и спортивно-массовой работы, 21февраля в нашем колледже прошла военно-спортивная эстафета «Победа». Участвовали сборные команды отделений колледжа.
Показательным выступлением открыли программу участники Военно – патриотического клуба «Белый тигр». Ошеломительные аплодисменты заполнили зал, и надо отметить заслуженные. Парни показали всю удаль и ловкость истинных защитников Отечества.
С приветственным словом ко всем участникам обратились заместитель директора по воспитательной работе – Алёна Сергеевна Федюшкина, наградив победителей конкурса подтягивания на высокой перекладине.
В честной, но дружелюбной борьбе, представители четырёх команд боролись за победу. Программа эстафеты проверяла участников на силу, ловкость, а также навыки, необходимыми для армейской службы.
В итоге места распределились следующим образом:
Сборная «Профессионально – педагогического отделения» – 4
Сборная «Машиностроительного отделения» – 3
Сборная «Отделения по подготовке квалифицированных рабочих и служащих» – 2
Сборная «Автомобильного Отделения» – 1 место
Будьте здоровы! И помните движение – жизнь!
Взято отсюда.
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