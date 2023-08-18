Военнослужащий на Алтае ушел в самоволку и получил 5,5 лет колонии

8 января 2023 года мобилизованный решил отдохнуть от исполнения воинских обязанностей и провести время с родственниками

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Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, покинувшему расположение войсковой части без уважительных причин. Как сообщает пресс-служба суда, ближайшие 5,5 лет он проведет в колонии общего режима.

Как установил суд, 8 января 2023 года мобилизованный решил отдохнуть от исполнения воинских обязанностей и провести время с родственниками. 23 марта он прибыл в военкомат — ему выдали предписание об убытии в военную комендатуру, куда он должен был явиться 28 марта.

Однако в установленный срок мужчина не явился по месту на службу и остался дома. 11 апреля его вызвали в военный следственный отдел, где он признался о своем отсутствии на службе.

В результате суд признал его виновным по ч.1 и ч.5 ст. 337 УК РФ. Приговор в законную силу пока не вступил.

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