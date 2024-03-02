Военные деньги Запада утекли в Москву. Русская нефть ликвидировала мировой танкерный флот

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02 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Лидеры государств «Большой семёрки» после их совместных переговоров с главарём режима Володей разразились речами грозными, но ставшими уже привычными до оскомины. Как пишет Дзен-канал Metametrica.

Западные государственные деятели вновь заявили, что продолжат принимать мощные меры, направленные на снижение доходов России от продажи энергоресурсов. А также – установят препоны на пути продвижения новых проектов РФ в сфере энергетики.

В частности, решили не допустить прокладывания новых путей транспортировки российских нефти и газа на экспорт. Прозвучали и прямые угрозы ко всем странам, которые осмелятся игнорировать введённые западной коалицией санкции против России.

Кремлю только остаётся скучно убрать новый пакет санкций в «пакет с пакетами». Ведь за два последних года санкций и ограничений этих было придумано и введено столько, что они сыпались буквально как горох из лопнувшего мешка.

Россия же оказалась вовсе не безнадёжно отсталой «страной – ржавой бензоколонкой», как нас высокомерно величали англичане и американцы. Санкционный прессинг усложнил наполнение бюджета РФ, но вовсе не разгромил нашу экономику дотла, в чём были уверены его устроители.

Financial Times же обращает внимание на то, что западные страны через различные серые схемы закупили энергоресурсов производства России на суммы, в разы превышающие их финансовую помощь режиму. Это лукавство, по мнению газеты, позволяет российской экономике и бизнесу процветать, без фатальных потерь приспособившись к новым экономическим реалиям.

За 2023 год нефтегазовая часть российской экономики показала более заметный и устойчивый рост, нежели сектор добычи и продажи углеводородов. Вот тебе и «страна-бензоколонка».

Заместитель министра финансов Соединённых Штатов Уолли Адеймо сетует, что «потолок предельных цен на российскую нефть» не сработал. Поэтому нужно заняться вплотную так называемым «теневым флотом», с помощью которого Москва продолжает зарабатывать, продавая свою нефть на внешние рынки.

У Российской Федерации своего танкерного флота как такового нет. Но существует огромное количество частных мировых судовладельцев, осознанно идущих на нарушение запрета, ради финансовой выгоды. Индия не просто так вдруг в несколько раз нарастила переработку сырой нефти, став ключевым поставщиком в Европу и в Соединённые Штаты.

Неслучайную статистику приводит и «Блумберг»: в 2024 году мировой нефтеналивной флот пополнится всего лишь двумя нефтеналивными супертанкерами. Это самый худший результат за 40 лет. В 2022 году было построено сразу 42 таких судна.

Причины – стабильно высокие цены на энергоносители, не снижающиеся на фоне неутомимых попыток выдавить Россию с рынка. Ракетные удары хуситов по израильским и западным судам. Обеспокоившись, судовладельцы переводят танкеры в тот самый «теневой флот», который, по признанию Госдепа, и работает в интересах России.

Наблюдая за повторением западными лидерами одних и тех же мантр, можно лишь порадоваться, что их арсенал прессинга в отношении РФ оказался таким ограниченным.

Фото: m.daytimenews.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22