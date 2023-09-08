Военные дважды перекроют трассу в Алтайском крае
Водителей просят заранее определять маршрут
Фото: pxhere.com
11 сентября в Алтайском крае дважды перекроют трассы из-за движения военных колонн. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Ограничение будет действовать на следующих участках:
– с 04:00 до 06:00 по маршруту ЗАТО Сибирский – н.п. Баюновские Ключи – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – н.п. Косиха;
– с 20:00 до 22:00 по маршруту н.п. Косиха – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – н.п. Баюновские Ключи – ЗАТО Сибирский.
Водителей просят заранее выстраивать маршрут.