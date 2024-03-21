реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Военные перекроют два участка дорог в Алтайском крае 21 марта

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Ограничения будут действовать с обеда до вечера

Военные перекроют два участка дорог в Алтайском крае 21 марта

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

Трассы из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 21 марта, сообщили в региональной ГИБДД.

Проезд для всех видов транспорта ограничат на двух участках:

  • с 13:50 до 15:50 – Лесной – Бобровка – Рассказиха; 
  • с 16:00 до 18:30 – Налобиха – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Полковниково.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

новости Локтевский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
День 756-й. Самое важное к утру 21 марта

День 756-й. Самое важное к утру 21 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Паром с 63 россиянами на борту врезался в льдину и треснул. Подан сигнал бедствия

Паром с 63 россиянами на борту врезался в льдину…

Паром «Александр Деев» столкнулся с льдиной и получил повреждение. Грузопассажирское…

Восточную столицу изрядно тряхнуло

Восточную столицу изрядно тряхнуло

В Токио произошло мощное землетрясение. Землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 5,3,…

Звезду «Слова пацана» Кологривого арестовали на семь суток

Звезду «Слова пацана» Кологривого арестовали на семь суток

Актер раскаялся в совершенном им хулиганском поступке и попросил судью…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp