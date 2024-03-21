Военные перекроют два участка дорог в Алтайском крае 21 марта

Ограничения будут действовать с обеда до вечера

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

Трассы из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 21 марта, сообщили в региональной ГИБДД.

Проезд для всех видов транспорта ограничат на двух участках:

с 13:50 до 15:50 – Лесной – Бобровка – Рассказиха;

с 16:00 до 18:30 – Налобиха – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Полковниково.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

новости Локтевский



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