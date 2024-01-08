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Военный аналитик предупредил Казахстан об угрозе путча в 2024 году

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Военный аналитик предупредил Казахстан об угрозе путча в 2024 году

Казахстан. Флаг Фото: pexels.com

Также эксперт предрек возникновение новых конфликтов на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. План переворота в Казахстане, по его мнению, вынашивают западные страны

Угрозу государственного переворота в Казахстане в 2024 году увидел военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его мнению, на карте мира могут появиться и другие горячие точки, сообщает Ura.ru.

Эксперт подчеркнул, что новые конфликты могут вспыхнуть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. По его словам, западные страны выстраивают план переворота в Казахстане.

“Меня тревожит ситуация в Центральной Азии, где США и Великобритании просто по всем направлениям активизировались и пытаются оторвать Казахстан от России. Не исключаю, что Запад попытается повторить январский путч 2022 года”, — отметил он.

В начале января 2022 года в Казахстане уже были массовые беспорядки. Тогда президент Республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Режим ЧП в стране сняли только 19 января 2022 года. После беспорядков в Казахстане возбудили 15 уголовных дел о госизмене.

Взято отсюда

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