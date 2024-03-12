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Военный борт Ил-76 потерпел крушение под Иваново, погибло 15 человек

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Военный борт Ил-76 потерпел крушение под Иваново, погибло 15 человек

По предварительным данным, у самолета при взлете загорелся двигатель

В социальных сетях опубликованы кадры падения самолета военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области, сообщает РИА Новости.

По информации Министерства обороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76. Трагедия произошла по причине возгорания одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново уже вылетела комиссия главного командования Военно-космических сил России.

Согласно опубликованным в соцсетях видео, за самолетом в воздухе оставалась полоса дыма, затем от воздушного судна что-то отвалилось. На других кадрах запечатлено, как из лесополосы поднимаются клубы черного дыма, раздаются сирены автомобилей спецслужб.

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Взято отсюда

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