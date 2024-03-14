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Военный источник: украинские военные планировали захватить Верховную Раду

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Военный источник: украинские военные планировали захватить Верховную Раду

Об этом стало известно из закрытого чата ParaBelum, доступ к которому удалось получить российским специалистам

Украинские военные, недовольные политикой властей, планируют захватить Верховную раду и привлечь на свою сторону других военнослужащих, следует из закрытого чата ParaBelum, доступ к которому удалось получить российским специалистам. Переписка есть в распоряжении РИА Новости.

Участники чата прорабатывают различные варианты событий и способы захвата власти.

  • “Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить ВР”.
  • “Когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса”.
  • “Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется”.
  • “Тем более когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные, — они автоматически занимают нужную сторону”.

В начале этой недели стало известно, что российские специалисты получили доступ к закрытому чату ParaBelum, в котором представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и нацбатов всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ, а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом. Об этом рассказал представитель российских силовых структур.

Оппозиционные настроения начали набирать силу на фоне многомесячного противостояния экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским и его окружением, в результате которого начале февраля генерала уволили.

Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, имеющего дурную репутацию среди украинских военных, которые дали новому главкому прозвища Генерал 200 и Бахмутский Мясник.

Западные СМИ считают причиной отстранения Залужного тот факт, что Зеленский решил отодвинуть военачальника подальше от информационной повестки, поскольку опасался его растущей популярности и видел в нем конкурента.

Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году.

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Взято отсюда

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