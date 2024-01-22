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Вояж в городских условиях: как новый трамвай совершил первый выезд по Барнаулу

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Корреспонденты “Толка” побывали на первом выезде трамвая из десятки новых вагонов, прибывших в Барнаул из Белоруссии. Как это было – смотрите в нашей фотоподборке

Новые трамваи начнут работать на маршрутах только после обкатки без пассажиров. Первый вагон выехал за пределы депо №3 на улицы Барнаула в минувшую пятницу, 19 января. В свою первую поездку он отправился без пассажиров. Пока не будут настроены все элементы современного вагона с компьютерной начинкой, людей на борт брать не будут. О том, как прошла поездка, смотрите и читайте в нашем материале.

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