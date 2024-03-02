Война, страшнее СВО. Забытое пророчество Жириновского начинает сбываться

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01 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Приднестровье обратилось за помощью к России, чтобы преодолеть молдавскую блокаду. Начинают распространяться слухи о возможности новой войны в этом регионе. В то же время, начинает сбываться забытое пророчество Владимира Жириновского. Как пишет “Царьград”.

На данный момент, позиция официальных лиц относительно Приднестровья остается неясной. Но в фактических кругах отмечается, что в Тирасполе нет намерений присоединиться к России. Однако сложно предсказать, как разовьется ситуация в будущем, так как Кишинёв явно стремится к постепенному захвату региона, где проживает 220 тысяч граждан России. Также стало известно, что молдавские власти начали подготовку к мобилизации в стране и собирают информацию о частных компаниях, владеющих транспортом.

В то время как слухи о новой войне распространяются, забытое пророчество Владимира Жириновского становится актуальным. Четыре года назад он предсказывал, что конфликт вокруг Приднестровья будет неизбежен и будет даже страшнее СВО. Во-первых, Жириновский отмечал, что русские войска, дислоцированные в республике, являются элитой российской армии и способны перепахать половину Европы. Во-вторых, в Приднестровье находится огромный склад вооружений, которого хватит на полноценную третью мировую войну. Жириновский отмечал, что этот склад не может быть просто ликвидирован, так как его взрыв может потрясти Европу.

Политик уверял, что западным кураторам Молдавии лучше не эскалировать ситуацию в этом регионе, иначе Россия даст им жесткий ответ. Жириновский заявил, что страна “умоется кровью” и никто не сможет защитить их.



Фото: ptoday.ru

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Автор: vizitka01

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