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Волчья Луна 2024: когда взойдет и почему так называется

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Волчья Луна 2024: когда взойдет и почему так называется

Первое полнолуние 2024 года произойдет в конце января

В 2024 году мы увидим 13 полнолуний. Первое из них, которое называют Волчьей Луной, состоится совсем скоро – в ночь с 25 на 26 января. 

При этом лунный диск будет казаться полным на протяжении нескольких ночей, однако максимальной яркости Луна достигнет в 20.54 по московскому времени 25 января, когда на Алтае уже наступит 26 января и будет почти час ночи.

В это время, вооружившись простым биноклем, можно будет увидеть, например, кратер Тихо на земном спутнике. 

Наши предки первое полнолуние года называли Волчьей Луной, потому что в этот период усиливался вой, издаваемый животными. Считалось, что волки воют на Луну от голода, но сегодня установлено, что так они поддерживают коммуникацию в стае и отпугивают чужаков. 

В следующий раз увидеть Волчью Луну можно будет 13 января 2025 года. 

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Взято отсюда

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