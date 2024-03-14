"Университет" – МГТУ Фото: Пресс-служба ВК "Университет"

После очередного тура алтайская команда сохранила за собой вторую строчку турнирной таблицы и по-прежнему претендует на участие в плей-офф за первое место

Волейболисты барнаульского “Университета” 12 и 13 марта провели два домашних матча против столичного МГТУ в рамках финального турнира за 1–8-е места чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги “А”. Результаты этих игр оказались диаметрально противоположными.

Московская команда МГТУ приехала в Барнаул в статусе лидера турнирной таблицы и считалась фаворитом в противостоянии с “Университетом”.

Взято отсюда