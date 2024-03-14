реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Волейболисты барнаульского Университета обменялись победами со столичным МГТУ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Волейболисты барнаульского Университета обменялись победами со столичным МГТУ

"Университет" – МГТУ Фото: Пресс-служба ВК "Университет"

После очередного тура алтайская команда сохранила за собой вторую строчку турнирной таблицы и по-прежнему претендует на участие в плей-офф за первое место

Волейболисты барнаульского “Университета” 12 и 13 марта провели два домашних матча против столичного МГТУ в рамках финального турнира за 1–8-е места чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги “А”. Результаты этих игр оказались диаметрально противоположными.

Московская команда МГТУ приехала в Барнаул в статусе лидера турнирной таблицы и считалась фаворитом в противостоянии с “Университетом”.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

По данным ФНС, бюджет в 2023 году не получил НДС из десяти…

В 2023 году в десяти российских регионах размер вычетов по налогу на добавленную стоимость…

Алиев: позиция Франции по Карабаху противоречит взгляду мировой общественности

Позиция Франции по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе полностью противоречит со взглядом…

Телеведущая Юлия Барановская вышла на публику в облегающем платье

Телеведущая Юлия Барановская стала гостьей вечеринки по случаю Масленичной недели, которая…

Волочкова рассказала, что балетмейстер Касаткина помогала ей в сложные времена

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета, артистка Наталия Касаткина,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp