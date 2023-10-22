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Волейболистки “Алтай-АГАУ” четыре раза проиграли во Владивостоке

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Во всех встречах спортсменки уступили с одинаковым счетом – 0:3

Фото: unsplash.com

Волейболистки команды “Алтай-АГАУ” пока только проигрывают во Владивостоке. Там с 17 по 22 октября проходит первый тур чемпионата России среди шести женских команд высшей лиги “Б”.

Барнаульские спортсменки провели во Владивостоке четыре встречи и во всех потерпели поражение с одинаковым счетом: 0:3.

“Алтай-АГАУ” последовательно уступил “Амурским тигрицам” из Хабаровска, владивостокскому “Динамо”, “Олимпу” из Новосибирской области, а также иркутскому “Локомотиву-Ангаре”.

22 октября в заключительном матче первого тура барнаульские волейболистки встретятся с читинской “Забайкалкой”. Игра начнется в 10:45 по алтайскому времени.

Горняк22

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