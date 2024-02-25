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Волейболистки “Алтая-АГАУ” завершили домашний тур ЧМ России тремя поражениями

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В заключительных матчах барнаульские волейболистки последовательно уступили читинской “Забайкалке”, “Амурским тигрицам” из Хабаровска и “Олимпу” из Новосибирской области

Волейболистки "Алтая-АГАУ" завершили домашний тур ЧМ России тремя поражениями

Волейбольный мяч / Фото: unsplash.com

Волейболистки “Алтая-АГАУ” завершили домашний тур высшей лиги “Б” женского чемпионата России тремя поражениями. Матчи пятого тура прошли с 20 по 25 февраля в селе Бочкари Целинного района края.

В заключительных матчах барнаульские волейболистки последовательно уступили читинской “Забайкалке”, “Амурским тигрицам” из Хабаровска и “Олимпу” из Новосибирской области с одинаковыми результатами 0:3.

Таким образом, “Алтай-АГАУ” проиграл в Бочкарях все пять встреч. Напомним, ранее барнаульские волейболистки уступили владивостокскому “Динамо” и “Локомотиву-Ангаре” из Иркутска. Сейчас “Алтай-АГАУ” занимает последнее, шестое место в турнирной таблице. Матчи шестого тура высшей лиги “Б” пройдут с 12 по 17 марта в Иркутске.

город Горняк

Источник

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