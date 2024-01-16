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Волейболистки команды “Алтай-АГАУ” проиграли владивостокскому “Динамо”

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“Алтай-АГАУ” остается на последнем, шестом месте в турнирной таблице

Волейболистки команды "Алтай-АГАУ" проиграли владивостокскому "Динамо"

Фото: pxhere.com

Волейболистки команды “Алтай-АГАУ” проиграли в Хабаровске. Там стартовал четвертый тур чемпионата России среди женских команд высшей лиги “Б”.

В турнире участвуют шесть коллективов. Сегодня в первом матче барнаульские волейболистки уступили владивостокскому “Динамо” с результатом 0:3. Счет по сетам 10:25, 19:25, 15:25.

После этой неудачи “Алтай-АГАУ” остается на последнем, шестом месте в турнирной таблице. В 16 матчах у барнаульских волейболисток лишь две победы и 14 поражений.

Завтра “Алтай-АГАУ” встретится с читинской “Забайкалкой”, которая занимает предпоследнее, пятое место. Турнир в Хабаровске завершится в воскресенье, 21 января.

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