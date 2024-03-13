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Волейболисты барнаульского “Университета” дома обменялись победами с московским МГТУ

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В первой встрече “студенты” уверенно выиграли, а сегодня потерпели поражение с таким же счетом

Волейболисты барнаульского "Университета" дома обменялись победами с московским МГТУ

Фото: матч ВК “Университет” / “Алтайский спорт”

Волейболисты барнаульского “Университета” дома обменялись победами с московским МГТУ. Матчи “Финала восьми” чемпионата России среди мужских команд высшей лиги “А” состоялись в спорткомплексе “Победа” 12 и 13 марта.

В первой встрече “студенты” уверенно выиграли – 3:0 (25:20, 25:23, 26:24), а сегодня потерпели поражение с таким же счетом – 0:3 (23:25, 18:25, 17:25).

После этих матчей МГТУ сохраняет первое место в турнирной таблице. “Университет” на второй строке. Следующие матчи барнаульцы проведут 23 и 24 марта в гостях против ЦСКА из подмосковного Раменского, занимающего седьмое место.

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