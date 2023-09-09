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Волейболисты барнаульского “Университета” дважды выиграли в столице Урала

ГОРНЯК2201 mins

Студенты участвуют в групповом турнире предварительного этапа розыгрыша Кубка России

Фото: pxhere.com

Волейболисты барнаульского “Университета” дважды выиграли в Екатеринбурге. Там с 8 по 10 сентября проходит групповой турнир предварительного этапа розыгрыша Кубка России среди мужских команд.

В первый день “студенты” обыграли хозяев площадки – “Локомотив-Изумруд” со счетом 3:2 (25:23, 25:15, 18:25, 22:25).

Сегодня во втором матче “Университет” в трех партиях выиграл у “Магнитки” из Магнитогорска. Счет по сетам: 25:22, 25:16, 25:20.

Завтра, 10 сентября, соперником барнаульцев станет челябинское “Динамо”.

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