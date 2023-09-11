По итогам предварительного этапа студенты финишировали на первом месте

Фото: pxhere.com

Волейболисты барнаульского “Университета” выиграли три матча в Екатеринбурге. Там с 8 по 10 сентября прошел групповой турнир предварительного этапа розыгрыша Кубка России среди мужских команд.

В турнире группы Е участвовали четыре команды. Они сыграли в один круг. Как мы уже сообщали, в первых матчах “студенты” обыграли хозяев площадки – “Локомотив-Изумруд” со счетом 3:2, а также магнитогорскую “Магнитку” – 3:0.

10 сентября барнаульцы завершили турнир победой над челябинским “Динамо” – 3:2. Счет по сетам 25:22, 24:26, 22:25, 25:19, 15:08.

Таким образом, по итогам предварительного этапа “Университет” одержал три победы, набрав 7 очков, и финишировал на первом месте.

Источник