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Волочкова обматерила журналиста в ответ на вопрос об алкоголе

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Волочкова обматерила журналиста в ответ на вопрос об алкоголе

Анастасия Волочкова Фото: inst/volochkova_art *

Журналисты задавали вопросы Волочковой о скандальном видео с Никитой Джигурдой. Балерина проигнорировала их и эмоционально высказалась только в ответ на вопрос об алкоголе

Балерина Анастасия Волочкова вернулась с отдыха на Мальдивах. В аэропорту ее встретили журналисты, один из которых задал ей вопрос о злоупотреблении алкоголем. В ответ на это она грубо ответила ему матом, сообщает News.ru.

“Вы куда вообще лезете, в мое творчество? У меня, посмотрите, какая охрана. Я вам хочу сказать, что моим творчеством я свечу для России. И я бесплатно всех приглашаю. Вы вообще в своем уме или нет? Вы со своими телефонами приходите завтра на мою пресс-конференцию”, – сказала Волочкова.

Охранники балерины светили фонариками в объективы смартфонов, чтобы помешать съемке. После своей речи Волочкова попросила одного из охранников взять ее за руку и сбежала от журналистов, сообщает Shot.

Тем временем Волочкова собирается подавать в суд на своего знакомого, который слил видеозапись с Никитой Джигурдой в Сеть. Она и ее адвокат планируют подать заявление в ближайшее время.

Напомним, Волочкова и Джигурда стали героями скандального видео, опубликованном в интернете. На нем артист встает на колени, стягивает с бывшей примы штаны и приникает к низу ее живота. Многие пользователи возмутились такому видео и испытали шок от увиденного.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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