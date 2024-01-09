Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Волочкова шокировала поклонников фотографией топлес с отпуска на Мальдивах

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Волочкова шокировала поклонников фотографией топлес с отпуска на Мальдивах

Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art*

Некоторые подписчики оказались шокированы откровенной фотосессией знаменитости. Некоторые сравнили ее фотографию с “голой” вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в соцсетях показала фотографию с отпуска на Мальдивах, на которой появилась топлес. На снимке она позирует в ванной на своей вилле.

“Мальдивские ящерицы со мной. Слава богу, фигура позволяет”, – подписала фото Волочкова. Балерина прикрыла свое тело на снимке смайликами ящериц.

Подписчики знаменитости разделились на два лагеря. Некоторые хвалят ее фигуру и отмечают, что Волочкова – шикарная женщина. Другие же оказались возмущены полуобнаженной фотографией.

“Так я так и не поняла, может, кто объяснит? Чем Волочкова отличается от Насти Ивлеевой? И почему то, что можно Волочковой, Ивлеевой нельзя?”

“У меня психологическая травма от увиденного. Отписываюсь от греха подальше. Зачем подписывалась, непонятно. Что я там хотела увидеть, неизвестно”, – пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что певица Клава Кока отправилась на новогодние каникулы в Африку вместе со своим возлюбленным Александром Повериным. Они выбрали для отдыха Кейптаун. На снимках певица показала местные красоты, а также она поделилась впечатлениями от местной кухни.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
Новости Горняк

Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 10 по 12 января 2024 года

09.01.2024

 Интересное

️В Алтайском крае погода позволила открыть проезд по трассам

09.01.2024

 Интересное

Очередная ракетная атака произошла над Белгородом – есть пострадавшие

09.01.2024

 Интересное

Источник: мать погибшего младенца на Алтае скрывала его смерть несколько дней

09.01.2024

 Интересное

На Алтае произошел крупный пожар на турбазе в Чемальском районе

09.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Красноярске продолжают поиски пропавшего игрока БК Барнаул Антона Петухова

09.01.2024

 Интересное

Блогер бросил двухмесячного ребенка в сугроб ради лайков и подвергся критике

09.01.2024

 Интересное

Стало известно новое предсказание Ванги на 2024 год

09.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае за новогодние каникулы на дорогах погибли три человека

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix