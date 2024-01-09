Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art*

Некоторые подписчики оказались шокированы откровенной фотосессией знаменитости. Некоторые сравнили ее фотографию с “голой” вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в соцсетях показала фотографию с отпуска на Мальдивах, на которой появилась топлес. На снимке она позирует в ванной на своей вилле.

“Мальдивские ящерицы со мной. Слава богу, фигура позволяет”, – подписала фото Волочкова. Балерина прикрыла свое тело на снимке смайликами ящериц.

Подписчики знаменитости разделились на два лагеря. Некоторые хвалят ее фигуру и отмечают, что Волочкова – шикарная женщина. Другие же оказались возмущены полуобнаженной фотографией.

“Так я так и не поняла, может, кто объяснит? Чем Волочкова отличается от Насти Ивлеевой? И почему то, что можно Волочковой, Ивлеевой нельзя?” “У меня психологическая травма от увиденного. Отписываюсь от греха подальше. Зачем подписывалась, непонятно. Что я там хотела увидеть, неизвестно”, – пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что певица Клава Кока отправилась на новогодние каникулы в Африку вместе со своим возлюбленным Александром Повериным. Они выбрали для отдыха Кейптаун. На снимках певица показала местные красоты, а также она поделилась впечатлениями от местной кухни.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда