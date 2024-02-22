Володин пообещал россиянам много доступной рыбы

Теперь российские рыбаки смогут больше добывать рыбы в Баренцевом море

Замороженная рыба / Фото: unsplash.com

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что российские рыбаки смогут добывать больше рыбы в Баренцевом море после денонсации соглашения с Британией.

“Наши рыбаки смогут добывать больше рыбы в родном Баренцевом море, она станет доступнее для наших граждан”, – отметил Володин.

Он напомнил, что 21 февраля Россия денонсировала подписанное 25 мая 1956 года соглашение, которое позволяло британцам добывать рыбу в территориальных водах СССР, а затем – России.

“Взамен наша страна ничего не получала. Когда Никита Хрущев принимал соглашение, сложно сказать, чем он руководствовался. Но точно не национальными интересами”, – указал Володин.

Он подчеркнул, что только за 2023 год британцы выловили 566 тысяч тонн рыбы, при этом объявили нашей стране почти 2000 санкций.

Ранее президент Владимир Путин поручил простимулировать россиян на поедание рыбы.

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