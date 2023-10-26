28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Политика
Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая
Политика
ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений
Спорт
В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу
Политика
“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии
Политика
Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество517 Новости
Объявления82 Новости
Политика497 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

Володин прокомментировал поступок пенсионера, который задержал грабителя

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По словам спикера Госдумы, преступник должен понести наказание

Кадр: соцсети

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поступок 72-летнего пенсионера Михаила Макарова из подмосковного Щелково, который задержал грабителя, укравшего средь бела дня телефон у школьника.

“Каждый понимает, как важно, чтобы человек, увидев попавшего в беду ребенка, пришел к нему на помощь, не пройдя мимо. Михаил Викторович – пример для всех нас. Его поступок заслуживает уважения”, – написал Володин в телеграм-канале.

Также Володин добавил, что преступник должен понести наказание. “Возьмем это на контроль”, – заключил он.

23 октября мужчина чинил во дворе своего дома старенькую “Оку” и услышал душераздирающий детский крик о помощи. Он увидел убегающего мужчину, которого со слезами пытался догнать школьник, – у него злоумышленник украл телефон. Макаров не растерялся, поставил преступнику подножку и скрутил его. После этого глава Щелковского района вручил Макарову сертификат на новую отечественную машину.

новости Локтевский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости