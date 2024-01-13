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Володин считает, что Байдена надо привлечь к уголовной ответственности

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Володин считает, что Байдена надо привлечь к уголовной ответственности

Вашингтон перечеркнул нормы международного права и наплевал на Устав ООН

Вячеслав Володин, спикер ГД комментируя в своем Telegram-канале удар США и Великобритании в Йемене, заявил, что президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть, сообщает РИА Новости.

“Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН … Если США – правовое государство, Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть”, – отметил Володин.

Он отметил, что Байдену нужна “маленькая победоносная война”, чтобы отвлечь внимание избирателей от неудач на Украине и проблем США. По словам Володина, по этой причине администрация американского президента не уведомила Конгресс США о нападении.

Напомним, что США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения “Ансар Алла” (хуситов).

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