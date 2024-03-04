Володин: Запад после послания Путина не должен наращивать напряжение

Спикер Госдумы РФ уверен, что Запад должен прислушаться к словам Путина

Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ заявил, что Запад должен прислушаться к словам президента России Владимира Путина, которые им были сказаны в ходе послания Федеральному собранию, сообщает “Газета. ру.”

“Запад однозначно услышит и должен сделать выводы, что не нужно заниматься наращиванием напряжения. И та гонка, которую они пытаются развязать, ничего, кроме плохого, для них самих не принесет”, – отметил Володин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Запада должны услышать адресованные им слова в послании президента РФ.

Шойгу отметил, что Россия готова встретить любого противника.

“Россия обладает всеми необходимыми средствами, чтобы дать отпор любому противнику, который захочет посягнуть на территорию России”, – отметил Шойгу.

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Взято отсюда