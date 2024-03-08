Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Общественник трагически погиб, доставляя на передовую помощь военнослужащим. Обстоятельства его гибели разглашать не стали

7 марта в Воронежской области погиб алтайский волонтер Сергей Лунев, сообщает администрация Волчихинского района в “Вконтакте”.

Сергей Лунев Фото: Администрация Волчихинского района

Известно, что жизнь активиста оборвалась, когда он доставлял гуманитарный груз участникам спецоперации. До зоны СВО он не доехал всего 100 км.

Сергей Лунев основал движение “Возрождению -Быть! Алтайский край” и с большой преданностью занимался своим делом.

“Сергея Владимировича запомним как выдающегося лидера, который внес огромный вклад в наше общество”, – отметили в администрации района.

Ранее стало известно, что житель Алтая погиб во время освобождения Авдеевки.

Взято отсюда