Свеча, прощание Фото: pixabay.com
Общественник трагически погиб, доставляя на передовую помощь военнослужащим. Обстоятельства его гибели разглашать не стали
7 марта в Воронежской области погиб алтайский волонтер Сергей Лунев, сообщает администрация Волчихинского района в “Вконтакте”.
Сергей Лунев Фото: Администрация Волчихинского района
Известно, что жизнь активиста оборвалась, когда он доставлял гуманитарный груз участникам спецоперации. До зоны СВО он не доехал всего 100 км.
Сергей Лунев основал движение “Возрождению -Быть! Алтайский край” и с большой преданностью занимался своим делом.
“Сергея Владимировича запомним как выдающегося лидера, который внес огромный вклад в наше общество”, – отметили в администрации района.
Ранее стало известно, что житель Алтая погиб во время освобождения Авдеевки.
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