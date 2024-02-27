Волонтеры из Алтайского края начинают работу на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе»

23 волонтера из Алтайского края прибыли в федеральную территорию «Сириус» , где помогают в организации и проведении Всемирного фестиваля молодежи. Сейчас они проходят завершающие этапы обучения.

Экскурсоводы сообщества «Проводники смыслов» организовали для ребят ознакомительные туры по Городу молодежи мира, чтобы рассказать о главных локациях фестиваля и их назначении, сообщили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития края .

Атташе иностранных делегаций приняли участие в образовательной программе, которая включала в себя тренинги на командообразование, развитие компетенций и решение задач.

«Мы очень много взаимодействовали со всеми атташе и другими волонтерами направлений. Скоро нас ждет последний тренинг, после которого мы приступим к работе», – рассказала Александра Тельманова , волонтер Всемирного фестиваля молодежи, атташе иностранных делегаций.

О том, как проводят время волонтеры фестиваля до его официального открытия, рассказала Александра Жаринова – руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.

«До старта фестиваля волонтеры получают экипировку и аккредитацию, проходят объектовое обучение, изучают территорию и объекты Города молодежи мира, проходят функциональные тренинги и специализированное обучение по своим направлениям. В Деревне волонтеров для ребят запланированы торжественные церемонии, концертные программы, спортивные соревнования. Для волонтеров проводят экскурсии по Адлеру и достопримечательностям Краснодарского края. Скучать не приходится», – поделилась Александра Жаринова.

После окончания всех образовательных программ и дополнительных мероприятий для волонтеров с 28 февраля добровольцы будут встречать прибывающих участников из разных стран мира . Их задачи – помогать в выдаче аккредитации и экипировки участникам, сопровождать российские и иностранные делегации, помогать ориентироваться на специальных информационных стойках. Также волонтеры задействованы в организации культурной программы и других мероприятий, транспортной логистики, в медицинском сопровождении.

Ранее волонтеры из Алтайского края стали участниками специальной образовательной программы. Тренеры рассказали о специфике волонтерской работы, затронули такие аспекты, как особенности взаимодействия с иностранными гостями, правила безопасности, защита труда волонтера. Также они поделились другой информацией, необходимой для успешной и эффективной работы волонтеров на событии мирового масштаба.

Фото предоставлены управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Справка : Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года в соответствии с указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. На первом заседании организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко принято решение провести фестиваль на федеральной территории «Сириус».

В ВФМ-2024 примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и др., включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи, оператор ВФМ-2024 – АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи».

Взято отсюда.

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