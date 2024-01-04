Пятые сутки продолжаются поиски без вести пропавшего молодого баскетболиста. Десятки человек участвуют в них, применяя различную технику и оборудование

В Красноярске продолжаются поиски 20-летнего баскетболиста команды “Барнаул” Антона Петухова. Волонтеры организации “Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной” рассказали о том, как ищут спортсмена.

“По камерам видеонаблюдения удалось установить, что молодой человек шел на остров Татышев со стороны левого берега, однако ни обратно, ни на правобережье так и не вышел”, – говорится в сообщении.

Отрабатываются различные сценарии исчезновения парня: падение в воду, потеря сознания на территории острова и т.д. Поиски ведут волонтеры организации, сотрудники полиции, а также друзья и родные пропавшего. Они осматривают прибрежную зону, береговую линию с помощью подводного дрона, сам остров с применением беспилотников, также обходят овраги и колодцы.

Баскетболист Антон Петухов является воспитанником школы “Енисея” и молодежки ЦСКА. Является чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и победителем первенства ДЮБЛ в 2021 году. В последнее время играл за баскетбольный клуб “Барнаул”, куда перебрался вслед за своим тренером Александром Герасимовым.

Напомним, спортсмен пропал перед Новым годом. Он вышел из дома в Красноярске около 03.30 часов 30 декабря и больше его никто не видел.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 205 см, волосы темно-русые, глаза карие. Имеется родинка на правой щеке, а также черная татуировка на левом предплечье с изображением Джокера.

Взято отсюда