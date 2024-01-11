Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Волонтеры завершили поиски пропавшего перед Новым годом 35-летнего барнаульца

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Волонтеры завершили поиски пропавшего перед Новым годом 35-летнего барнаульца

Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org

Барнаулец перестал выходить на связь в последнюю неделю декабря. Почти две недели о местонахождении пропавшего было ничего неизвестно

10 января в Барнауле нашли живым 35-летнего Андрея Кокорина. Об этом рассказал поисковый отряд “ЛизаАлерт” на своей странице во “ВКонтакте”.

“Найден. Жив!” – отметили волонтеры в соцсетях.

Других подробностей о случившемся поисковики не сообщили.

Напомним, что мужчина пропал без вести 28 декабря перед Новым годом. По словам знакомых, он имеет хорошую работу и неплохую зарплату, поэтому неблагополучным его назвать нельзя.

Ранее стало известно, что в Красноярске продолжают поиски игрока БК “Барнаул” Антона Петухова. 20-летний баскетболист пропал утром 30 декабря.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Из-за шторма в Барнауле транспортная катастрофа: пробки побили рекорд

11.01.2024

 Происшествия

Водитель шесть часов умирал от инсульта, а гаишники думали, что он пьян или наркоман

11.01.2024

 Происшествия

Стало известно, какой перевозчик дал взятку замглавы Барнаула Шеломенцеву

11.01.2024

 Происшествия

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Новости Рубцовск

Гроза и ветер больше 111 км/ч. Как Алтайский край пережил штормовую погоду 11 января

11.01.2024

 Новости Рубцовск

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Гороскоп

Думайте о себе. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 6 января

11.01.2024

 Интересное

Сверхнагрузка: как прошли новогодние праздники для медслужбы Алтайского края

11.01.2024

 Интересное

В Барнауле местами не работают светофоры и отсутствует уличное освещение

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix