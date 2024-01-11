Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org

Барнаулец перестал выходить на связь в последнюю неделю декабря. Почти две недели о местонахождении пропавшего было ничего неизвестно

10 января в Барнауле нашли живым 35-летнего Андрея Кокорина. Об этом рассказал поисковый отряд “ЛизаАлерт” на своей странице во “ВКонтакте”.

“Найден. Жив!” – отметили волонтеры в соцсетях.

Других подробностей о случившемся поисковики не сообщили.

Напомним, что мужчина пропал без вести 28 декабря перед Новым годом. По словам знакомых, он имеет хорошую работу и неплохую зарплату, поэтому неблагополучным его назвать нельзя.

Ранее стало известно, что в Красноярске продолжают поиски игрока БК “Барнаул” Антона Петухова. 20-летний баскетболист пропал утром 30 декабря.

Взято отсюда