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“Волосы дыбом”: словацкий премьер в ужасе от действий Запада на Украине-нацелен на наихудшее решение

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26 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Западные страны собираются принять самые худшие решения по ситуации на Украине, считает премьер-министр Фицо. Пишет Царьград.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обеспокоен тем,что западные страны собираются принять худшие из возможных решений по ситуации в “стране 404”. Премьер-министр Фицо сказал об этом в преддверии встречи европейских и мировых лидеров, запланированной на сегодня в Париже.

От имеющейся информации по темам,которые нам предстоит обсуждать в понедельник, мороз по коже. Я боюсь, что Запад движется к худшим решениям по ситуации в Украине”, –заявил премьер-министр Фицо в своем видеообращении в социальных сетях.

По этой причине премьер-министр созвал заседание правительства и Совета национальной безопасности досрочно утром. В то же время премьер-министр Фицо заявил, что не позволит словацким военным принимать непосредственное участие в конфликте в Незалежной. “Ясно одно,уверенно заявил словацкий премьер-министр,я сделаю все, что в моих силах, чтобы не допустить прямого участия словацких войск в войне на Украине, даже если моя позиция будет означать потерю поста премьер-министра”.

Кстати, в своем выступлении премьер-министр Роберт Фицо отметил,что на данный момент существует два варианта развития ситуации. Один из них –действовать в направлении “полной эскалации напряженности”, продолжая оказывать Киеву”неограниченную военную и финансовую поддержку”. Другойпредставить осмысленный план мирного урегулирования конфликта. Однако Фицо убежден,что Запад, скорее всего, пойдет по первому пути.

ФОТО: IMAGO/ALEX HALADA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк

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