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Воля и Услада. Какие еще необычные имена дают новорожденным в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В 2023 году в регионе зарегистрировано большое количество детей с редкими и необычными именами

Фото: unsplash.com

Имя новорожденному теперь можно подобрать с помощью специального сервиса – такую новинку на портале ЗАГС анонсировала Федеральная налоговая служба России. Почему именно это ведомство занялось именами новорожденных, не понятно. В интернете шутят: чтобы вести учет будущих налогоплательщиков с рождения.

Сервис показывает топ-5 имен по регионам за прошедшие три года. Например, в Алтайском крае это Артем, Михаил, Александр, Тимофей и Матвей для мальчиков, а для девочек – Ева, Варвара, София, Мария и Виктория. О самых редких и необычных именах, которыми называют детей в нашем регионе, рассказала радиостанции Бизнес ФМ Барнаул заместитель начальника алтайского управления юстиции Людмила Гребнева.

“В 2023 году зарегистрировано большое количество детей с редкими и необычными именами. Среди девочек – Аэлита, Доротея, Мия-Любава, Услада и Юстина, а среди мальчиков – Воля, Мирогор, Оливер, Ричард и Теодор”, – отметила Гребнева.

В Алтайском крае в 2023 году с января по июль родилось почти 9 700 детей.

Если будущие родители захотят выбрать имя ребенку при помощи сервиса, то подбор сформирован из пяти тысяч реальных имен детей, которых зарегистрировали в России с 1 октября 2018 года. Для выбора можно использовать разные критерии: пол, самое частого сочетание имени и отчества, популярность или редкость, первые буквы, длина имени и не только.

Кроме того, на сайте опубликован полный перечень имен детей, рожденных за последние почти сто лет. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого. При необходимости сортировку можно изменить, а понравившиеся имена добавить в “избранное”.

Примечательно, что родителям с этого года стала доступна еще одна электронная новинка – оформить свидетельство о рождении через Госуслуги. Если ребенок родился в браке, выбранное имя – обычное или очень оригинальное – при заполнении заявления должны согласовать оба родителя.

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