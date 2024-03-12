Вонючие “подснежники”: бийчане призвали владельцев собак соблюдать чистоту

Таяние снега не оставляет путей отступления – и тот оказывается недоступен

“Друзья, вот вы как считаете, нормально это выводить собачку погулять к соседу под окно?” – задался вопросом бийчанин на ТГ-канале “ЧП-Бийск”, снимая на видео неприглядную картину. У одной из городских многоэтажек типичная для весны картина: все кругом усеяно собачьими экскрементами. Все, что копилось за зиму, всплыло в талой воде. Очевидно, что некоторые полянки использовались постоянно, сюда приводили на выгул собак их владельцы. Скорее всего, не из того же дома, возле которого все это устроили, а из соседнего. Как-никак, соблюдают чистоту у своего.

Для многих – норма водить своих собачек к соседним домам, прям уже в соревнование переросло! – подтверждают в комментариях к посту.

О, да! Вонючие “подснежники” на всех тротуарах.

Всегда так было и будет. От своего подъезда или дома отошел с собакой, у соседнего нагадили. Весной потом наступить некуда!

С учетом того, что метят территорию не только хозяйские, но и бродячие собаки, накапливается такого добра за зиму немало. По словам специалиста ветклиники Ольги Авилкиной, неубранные с земли экскременты – прямой путь распространения гельминтоза и вирусных заболеваний. Именно поэтому, приходя с улицы, обязательно мыть руки, и уж тем более нельзя допускать попадания кала животных в детскую песочницу, на участок в огороде. С другой стороны, кал, убранный в полиэтиленовый пакет, будет разлагаться очень долго. Как вариант – использовать только биоразлагаемые специальные пакеты для уборки за животными.

– За все время проживания в своем районе видела только один раз мужчину, который выгуливая свою собачку, сразу убрал за ней отходы в целлофановый мешок и выбросил в урну. У нас же считается нормой не убирать отходы на улице, за своими животными, – отмечает в комментариях соцсети бийчанка.

Как не удивительно, на улицах можно увидеть не только собак, которые “перекрывают” дороги экскрементами и нарушают эстетику городского пейзажа, но и людей.

– Видимо это норма, у нас под окном как-то раз девочка сделала свои большие дела, и они с мамой пошли дальше, хотя живут в этом же подъезде.

При этом, бийчане резонно отмечают – большое количество бычков, пивных бутылок, мусора от еды – ничуть не лучше собачьих экскрементов.

Куча “бычков” под окнами весной, а вы только “фекалии, фекалии”…

Вот это все собачье – через два-три после дождя растворится. А вот то что бычки валяются, пачки от сигарет, фантики, бутылки – это мы не замечаем? Нам, людям – можно, а собачкам – нельзя?

точная погода , погода ростов ,

Взято отсюда