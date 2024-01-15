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На этой неделе у Овнов могут осуществиться задуманные планы, Львы обретут новые полезные знакомства, а Рыбы поймут свои истинные желания

Профессиональный барнаульский астролог Светлана Снеговская рассказала “Толку”, что ждать каждому знаку зодиака на неделе с 15 по 21 января.

Овен

Для Овнов неделя выдастся вполне удачной. Стройте планы, ставьте цели, а главное – верьте в свои силы. Сейчас не время позволять страхам останавливать себя.

Телец

Тельцы будут чувствовать себя уверенно и решительно. Отличное время, чтобы реализовать задуманное или попробовать что-то новое. При этом не забывайте уделять внимание и близким людям.

Близнецы

У Близнецов предстоит динамичная неделя. В этот период будет легко найти общий язык с окружающими, а новые события способны подтолкнуть представителей знака к новым открытиям.

Девушка Фото: unsplash.com

Рак

Для Раков неделя начнется с решения домашних вопросов и семейных отношений. Это благоприятное время для разговоров по душам с близкими и родными. Также стоит довериться своей интуиции, она точно не подведет.

Лев

Львам звезды рекомендуют не сомневаться в себе и стараться проявлять потенциал в выбранном деле. Не упускайте также возможность посетить интересное мероприятие и обзавестись новыми знакомыми.

Дева

Если Девам удастся быть внимательнее к деталям и мелочам как в рабочих, так и личных вопросах, то неделя пройдет отлично. Это могут быть ответственные проекты или откровенные разговоры с близкими.

Удаленная работа Фото: unsplash.com

Весы

У Весов продолжается период переосмысления, даже в любовных отношениях предстоит обсуждать планы на будущее. А на работе решать непредвиденные вопросы.

Скорпион

Скорпионам для внутреннего баланса лучше сразу стремиться к равновесию в эмоциях. Стабильности стоит придерживаться и в финансовых вопросах.

Стрелец

Стрельцы будут активны и любопытны, это может сподвигнуть их к новым путешествиям или поездкам. Поделитесь своими желаниями с близкими и, возможно, они окажут вам поддержку или даже составят компанию.

Самолет. Лайнер. Путешествие Фото: Unsplash.com

Козерог

А Козероги все также озадачены профессиональными вопросами. Не исключено, что в этот период от вас потребуют принять важное решение, близкие будут нуждаться во внимании.

Водолей

Водолеям нельзя останавливаться в своем совершенстве и надо продолжать искать методы реализации креативных идей. Результат обещает быть положительным. А в личных отношениях стоит придерживаться чувственности и честности.

Рыбы

Рыбам не стоит забывать о своих целях и мечтах, а также обращаться за помощью к окружающим. Откровенный разговор с близкими поможет вам лучше понять свои истинные желания.

Взято отсюда