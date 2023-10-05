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Вопреки жалобам покупателей, минсельхоз доказал достаток курятины в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Мясо курицы Фото: pixabay.com

В региональном минсельхозе сообщают, что в Алтайском крае существенно выросло производство мяса кур, что перекрыло рост объемов вывоза этого продукта из региона.

По данным министерства сельского хозяйства, обеспечение жителей региона мясом кур в 2023 году выросло на 12%. Этому способствовал существенный рост объемов производства, следует из ответа врио министра Сергея Межина на запрос “Толка”.

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