Вопрос о демонтаже «Памятника Алеше» в Болгарии не обсуждают

После того, как весь наш регион взволновало известие о возможном демонтаже «Памятника Алеше» в Болгарии, добрую новость сообщила Нелли Алексеевна Куйрукова, дочь Алексея Ивановича Скурлатова, ставшего прообразом скульптуры. В ситуацию вмешалась общественная организация «Союз друзей Болгарии». «Мы заявляем решительный протест властям Болгарии в связи со сносом советских памятников и противоправными действиями, допускающими снос советских памятников, которые являются возмутительной провокацией», как сказано в обращении общественников к народу Болгарии. Также от чрезвычайного и полномочного посла РФ в Болгарии Анатолия Потапова стало известно, что парламент Пловдива не будет рассматривать на заседании 17 января вопрос о демонтаже памятника, как о том просили муниципальные советники ДСБ Владимир Славенский и Ионо Чепильский. Парламетарии настаивают, чтобы вопрос решался после народного референдума.

«Время тишины»

Почти семьдесят лет (с 1957 года) высится над Пловдивом «памятник Алеше», воздвигнутый болгарами в знак благодарности русскому воину — освободителю. С момента, как не стало СССР, «Алеша» пережил несколько попыток сноса. Последнюю, самую, пожалуй, циничную, депутаты Пловдива «продавливают» сейчас, под радостное улюлюканье русофобов. Демонтаж, снос, или перемещение в музейное хранилище — неважно, как они называют то, что хотят сделать с «Алешей». По факту это попытка спрятать от глаз людских монумент, что долгие годы не давал забыть поколениям болгар о воинстве России, не раз выручавшем братский народ от агрессий, османской ли, фашисткой ли. И означает она обнуление, до пустого звука, то доброе и прекрасное, что связывало наши страны.

Отношение у жителей Алтайского края к своему земляку, легендарному «Алеше» – теплое, сыновнее, с личным оттенком.

Имя Скурлатова носит школа в Налобихе Косихинского района, где родился Алексей Иванович. Здесь живет открыт музей его памяти, а тема патриотического воспитания школьников для сельских педагогов очевидна. Не раз делегации ребят ездили в Болгарии, и гордость их от сопричастности к этой потрясающей судьбе всегда была неподдельной. Что будет, если памятника не станет? Это то, что тревожит педагогов.

«Нас, взрослых, трудно уже чем-то удивить и расстроить. Но, когда творится такое, как нам говорить с детьми о дружбе народов, о подвигах наших дедов? – сокрушается директор школы Вера Киселева. – Мы не можем притворяться перед взрослеющими ребятами, что ничего не происходит, с ними нужно говорить честно. У моих коллег сейчас – «время тишины». В шоке и недоумении – дочь Скурлатова, Нелли Алексеевна, с которой мы дружим. Надо осмыслить, как дипломатично, правильно и понятно для ребят объяснить вопиющие вещи».

Вот что рассказала «Алтайской правде» дочь героя Нелли Куйрукова, жительница Налобихи:

«Печальны, конечно, такие попытки. Самое обидное, что дружбу наших народов они нарушают. В начале января мне позвонил Бедрос Киркоров, поздравлял с Новым годом, мы долго говорили о России и Болгарии. Ему 92 года, он живет в Москве. И вот что сказал Бедрос Филиппович. 70% населения Болгарии – с Россией. Остальные 30 – догадайтесь! — они же в стране НАТО живут, и просто не могут ослушаться своего хозяина, а потому и поступают так, как им велит Запад».

Не вырубить топором

По поводу очередной попытки «реформаторов» истории, на этот раз напрямую касающейся Алтайского края, высказались и лидеры общественного мнения региона. Очевидно, их голоса услышаны.

Руководитель краевого КСВО, лидер женского движения «Единой России» Кристина Юстус:

«Желающим «перелицевать» историю я бы напомнила, что, возможно, это их дедушки и бабушки в далеком 1948 году решили, что памятнику – быть. Они создали комитет, работали над идеей. Общественность, понимаете, народ, а не депутаты одной какой-то партии. Не им перечёркивать подвиг русского солдата, путь, что им пройден вместе с болгарами. Каждый раз, когда случались попытки сноса, простые жители вставали на защиту «Алеши». Надеюсь, и сейчас так будет, хотя есть опасения, из-за событий, что форсирует Запад на фоне СВО. Почти ушло поколение фронтовиков Великой отечественной, участников болгарского Сопротивления. А новые люди выросли на фальсификатах. Подвиг русского воинства из истории не вырубить топором, но его можно попытаться оболгать, забыть…»

Владимир Громов, депутат АКЗС, участник СВО:

«Снести монумент решили «евродепутаты» Владимир Славенски и Йоно Чепилски, по их мнению, это «моральный акт, который должен быть осуществлен в честь болгарской истории, национального достоинства…». Лично им напоминаю то, что они «забыли», зарабатывая очки для НАТО. 5 сентября 1944 года СССР объявил войну нацистской Болгарии. Она стала одной из самых скоротечных и бескровных, и в историю вошла как «война без единого выстрела». Солдаты и офицеры Софии, видя, что Германия проигрывает, не горела желанием воевать за интересы профашистского правительства. Уже 9 сентября оно было свергнуто, а новая болгарская власть объявила войну Германии. 15 сентября Болгария встречала своих освободителей, Красную Армию, с исключительным радушием и гостеприимством. Я, депутат АКЗС, напоминаю вам, Владимир Славенски и Йоно Чепилски (коллегами назвать вас не могу), и о том, что СССР всегда поддерживал Болгарию экономически. Прошу вас одуматься и не уподобляться нацистским варварам».

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов:

«Я знал «Алёшу» лично. Общаясь с Алексеем Ивановичем Скурлатовым, глубоко чувствовал в этом человеке доброту и величие гражданина — патриота и воина России. Разрушение памятника недопустимо, меж тем, не единожды на него покушались. Так, мы отстаивали его весной 2022 года, тогда я направлял письмо послу России в Болгарии с просьбой не допустить попыток осквернения или сноса монумента, как символа великой Победы и дружбы народов двух стран. Общими усилиями монумент отстояли. Это необходимо сделать и сейчас. От имени земляков с Алтая обращаюсь к жителям Пловдива защитить «памятник Алеше». Пусть болгары заставят свою власть помнить и уважать общую братскую историю».

Председатель краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова:

«Мои родители родом из Налобихи, там бабушка долгие годы была председателем сельсовета, до сих пор живут мои родные, и потому история жизни Алексея Ивановича хорошо мне знакома. До глубины души возмутило известие о том, что могут снести «Алешу». Преступное действие, по-другому я не могу его назвать. Оно ударило бы по общечеловеческим ценностям, по памяти тех, кто пал на полях сражений, спасая Европу от фашизма».

Руководитель регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Алина Горлова:

«С активистами мы ежегодно возлагаем цветы к памятнику «Алеши», что находится в Барнауле, создаем огненную «карту» войны, которая в 2022 году была посвящена уроженцу Алтайского края. Идея демонтажа памятника в его честь — это оскорбление памяти погибших, и акт, который не может остаться безнаказанным. Мы не можем себе позволить утрату нашего наследия, а потому должны сделать все возможное, чтобы сохранить его для будущих поколений».

Член Совета Федерации, сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова:

«Казалось бы, ничем уже не могут удивить нас западные политики, но… пришла новость из Болгарии. Если местные чиновники подхватят идею представителей партии «Демократы за сильную Болгарию», мемориал демонтируют до конца года. Очевидно, это попытка избавиться от «Алеши» как от олицетворения силы, мужества, непобедимости русского воинства. И не что иное, как проявление агрессии в нашу сторону. Подлое и жалкое. Очередная попытка принизить подвиг советского солдата. Хочется верить, что здравомыслящие жители Пловдива не дадут демонтировать памятник. Им уже доводилось вместе с россиянами защищать «Алешу» от вандалов. Символ Победы над фашизмом должен стоять на своем историческом месте».

Председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева:

«Мой прадед погиб в 1945 году в городе Микулов (Чехия), за 19 дней до конца войны. Погиб, освобождая Европу от фашистов. Я благодарна ему, и миллионам наших солдат за то, что живу. Думаю, каждый, кто помнит фронтовиков своей семьи, рассматривает нынешнюю ситуацию как личное оскорбление. Нужно уметь быть благодарным. За свободу, за мир, за возможность просто жить. Но уже более тридцать лет мы наблюдаем, как Европа в угоду политическим играм выхолащивает эту благодарность из голов, умов и сердец. Для тех, кто идет путем исторического забвения, повторяется страшное. Не впервые «Алёша» подвергается нападкам. Прежние попытки демонтажа напоролись на сопротивление местных жителей, отстоявших монумент – эти люди наверняка сами помнили, либо из рассказов близких знали о событиях Второй мировой. А что будет сейчас? Смогут отстоять? Или привычка перечеркивать заслуги советского солдата в освобождении Европы даст свои плоды? Гнусно и мерзко».

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев:

«К сожалению, когда «пересматривается» история, жертвами часто становятся мемориалы, установленные в разные годы по народной инициативе, названия улиц, музеи, как материальные свидетельства подвигов советских воинов — освободителей. Так происходит в Польше, Болгарии, Украине, Прибалтике… Национальная политика там такая. Но с ней далеко не всегда согласны простые граждане. Даже там, где, казалось бы, русофобия набрала невиданные обороты, как в Польше, люди бережно хранят историческое наследие. Вот и болгары, я думаю, не допустят сноса «Алеши». Но есть и другой момент – юридический. Поскольку статус таких объектов регулирует внутреннее национальное законодательство, Россия может влиять лишь дипломатическими методами. Увы, сегодня нет универсального международного документа, способного обязать какое-либо государство уважительно относиться к памяти той или иной эпохи. Меж тем, подобный документ действует на территории СНГ. И вместе с коллегами, работая над проектом военно-мемориального наследия Института памяти (связан с Академией военных наук России), мы сформировали предложения по расширению действия этого документа до международного уровня. Главные моменты, которые хотелось бы в нем увидеть, касаются обязательств стран уважительно относиться к вкладу в Победу нашего народа, без возможности пересмотра истории, восстановливать мемориалы, пострадавшие от вандалов или времени».

Депутат АКЗС Максим Банных:

«Алексей Иванович Скурлатов приходится двоюродным прапрадедом моему сыну Марку. Мы были с ним в Пловдиве, я показывал ему памятник предку. Не хочу, чтобы кто-либо в угоду своим политическим интересам лишал людей памяти. Обращаюсь к депутатам Пловдива: одумайтесь! Вы живете сегодня потому, что «Алеша» освободил вас от фашизма. Сносить его недопустимо, как недопустимо стирать память о жертвах Второй мировой и Великой Отечественной воин, дабы они не повторились».

Директор Барнаульского зоопарка «Лесная сказка», член Регионального политсовета «ЕР», заместитель председателя комитета по образованию и науке АКЗС Сергей Писарев:

«Историческая память у некоторых, увы, очень короткая. Когда-то в Болгарии очень любили русского поэта Пушкина. Со школы помню его слова: «неуважение к предкам – первый признак безнравственности». Жители Болгарии неоднократно выступали против демонтажа памятника, очередная идея его снести — это еще одна попытка насолить России, плевок в свои корни, в своё старшее поколение. Уверен, что Правительство и МИД России сделают всё возможное в случае принятия окончательного решения, чтобы выкупить его и установить в столице Алтайского края».

Из истории памятника

В Болгарии установлено 128 мемориалов советским воинам.

Холм с турецким названием Бунарджик, на котором стоит «памятник Алеше» высотой 11 метров, болгары называют еще «Холм освободителей».

Лицо воина лепили с фото Алексея Ивановича, его товарищ, участник болгарского Сопротивления Методи Витанов мелом на постаменте написал: «Альоша». Так у монумента появилось имя. В 1974-м в журнал «Огонёк» опубликовал заметку Витанова про его русского друга. Алексей Иванович узнал себя в герое материала, однако в родном Косихинском районе ему поверили не все и не сразу. В 1982-м Скурлатов побывал в Болгарии, был удостоен звания Почётного гражданина. В 2007 году, на 50-летие памятника он уже не поехал по состоянию здоровья, но отправил на юбилей свою дочь Нелли Алексеевну.

В 1966 году поэт Константин Ваншенкин и композитор Эдуард Колмановский написали песню «Алеша», известную сегодня всему миру. До 1989 года она была официальным гимном Пловдива. В 2007-м в Болгарии выпустили марку, посвященную 50-летию памятника. В 2015-м в в нашем регионе в серии «Алтай. Судьба. Эпоха» вышла книга об Алексее Скурлатове.

Факты биографии Алексея Скурлатова

Точная дата рождения героя неизвестна: мама Анна Никаноровна называла лишь март, месяц, когда родился ее младший сын, в метриках сельсовета Налобихи эта запись отсутствует, а местный фельдшер называл 9 августа.

Алексей Иванович ушел на фронт добровольцем, в сентябре 1941-го. Участвовал в боях под Калининым, Ржевом, Курском в составе 10-го отдельного лыжного батальона 922-го стрелкового полка. В 1944-м восстанавливал телефонную линию Пловдив – София, в Болгарии закончил войну. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими. Войну закончил в Болгарии и вернулся домой только в ноябре 1946 года.

Матери Алексея дважды приходили похоронки на сына, однако вскоре оказывалось, что это счастливые ошибки. Ни в одной семье Налобихи больше такого не случалось.

ПОПОВА Тамара Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости алтайского края и республики алтай ,