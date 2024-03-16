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Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя навсегда закрыт, заявил Лавров

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16 марта исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией

Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя навсегда закрыт, заявил Лавров

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Вопрос принадлежности Крыма и Севастополя закрыт навсегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к 10-летию “Крымской весны”.

Как напомнил министр, 16 марта 2014 года жители Крыма на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. Как показало дальнейшее развитие ситуации, “такое решение было единственно верным”, так как “позволило защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от посягательств русофобского киевского режима”, подчеркнул Лавров.

“Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт. Полуостров – неотъемлемая часть Российской Федерации”, – заявил Лавров.

По его словам, Крым имеет четкие перспективы развития, и за минувшие годы Россия решила многие проблемы, доставшиеся “в наследство” от Украины.

Ранее в марте в Госдуму внесли законопроект о признании передачи Крыма Украине в 1954 году недействительной. Авторы инициативы сочли передачу полуострова политическим преступлением и указали на множество нарушений при принятии этого решения.

город Горняк

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