Антон Шеломенцев Фото: Виталий Барабаш

Индустриальный районный суд 7 марта повторно определится с мерой пресечения для подозреваемого во взяточничестве бывшего заместителя главы администрации Барнаула

Индустриальный районный суд 7 марта рассмотрит вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого во взяточничестве теперь уже бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева. Ранее экс-чиновника заключили под стражу до 9 марта. Адвокаты подозреваемого пытались перевести его под домашний арест или подписку о невыезде, но Алтайский краевой суд не удовлетворил их апелляционную жалобу.

Напомним, силовики задержали вице-мэра Барнаула 10 января текущего года. Антона Шеломенцева подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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