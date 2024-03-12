Вопрос-ответ. Александр Молотов провел прием граждан в Новичихе

Руководитель фракции “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-За правду” в АКЗС Александр Молотов провел выездной депутатский прием. Свои вопросы народному избраннику задали жители Новичихи Новичихинского района Алтайского края. Больше всего селян волнуют вопросы господдержки льготных категорий граждан.

Так, новичихинцы попросили Александра Молотова похлопотать по вопросу льгот для чернобыльцев. Депутат пояснил, что это льготы федерального уровня, но пообещал посмотреть, что можно сделать на краевом. “Возможно, по аналогии с “семипалатинцами”, дать чернобыльцам, а их, к сожалению, не много осталось, право получать льготы по двум основаниям сразу”, – отметил Александр Молотов, добавив, что посмотрит возможности законодательства, с точки зрения право регулирования этого вопроса и при необходимости подготовит соответствующий законопроект.

Также социалист рекомендовал властям Новичихинского района обратить более пристальное внимание на эту категорию граждан на муниципальном уровне. “Составил разговор с главой района, чтобы не забывали чернобыльцев и в хотя бы в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, который ежегодно отмечается в России, собирали оставшихся в живых участников ликвидации последствий этой страшнейшей аварии и вручали им памятные подарки, тем самым, напоминая всем о том подвиге, который они совершили“, – отметил Александр Молотов.

Спросили новичихинцы депутата еще об одной льготной категории граждан – почетных донорах – на какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать эти люди. Руководитель фракции “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-За правду” дал разъяснения о единовременной ежегодной выплате, а также о возможности получать по льготной стоимости лекарства в муниципальных и государственных аптеках и праве льготного проезда в муниципальном общественном транспорте. Заявителям было рекомендовано обратиться в управление соцзащиты населения по Новичихинскому району и профильный комитет администрации Новичихинского района за консультацией относительно порядка получения полагающихся по закону льгот.

Взято отсюда.

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