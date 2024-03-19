В связи с повышением температуры воздуха и активным снеготаянием появилась вероятность подтоплений низменных участков местности на территории города. Как правило, подтапливаются дворовые территории, гаражи и подвалы, что может нанести вред имуществу граждан.

Сегодня в администрации районов и единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 7 заявок. Звонки от жителей о скоплении талых вод поступили по адресам: ул. Пушкина д.116, проезд Фурманова д.1, проезд Земляничный д.16,ул. Енисейская д.60, ул.Краевая 119, на проезжей части на пересечении улиц Шевченко-Бульвар 9 Января и на улице Кирова в районе дома 193.

Для недопущения разлива воды и подтопления прилегающих территорий частных домовладений организованы работы по устройству водоотводных каналов, откачки талых вод помпой и вывозу снега. Работы находятся на контроле администраций районов.

Все заявки отработаны, подтоплений жилых домов и дворовых построек не допущено.

Напоминаем барнаульцам, что в случае подтопления территории многоквартирных домов следует обращаться в свою управляющую компанию.

Если вода зашла к частному домовладению, необходимо сообщать дежурному в администрацию своего района по телефонам:

– администрация Центрального района, 63-08-25;

– администрация Октябрьского района, 24-74-98;

– администрация Ленинского района, 54-44-49;

– администрация Железнодорожного района, 62-56-95;

– администрация Индустриального района, 47-51-83.

Подтопления проезжей части дорог будут ликвидировать бригады МБУ «Автодорстрой Барнаула» (тел.50-43-60).

При возникновении угрозы жизни и здоровью и необходимости экстренной помощи, сообщайте по телефонам:

– единая дежурно-диспетчерская служба города, 29-91-99, 29-91-87, 29-91-89;

– единый номер вызова служб экстренного реагирования – 112 или 101.

Взято отсюда