В результате ДТП погибли семь пассажиров минивэна. Двоих человек госпитализировали, однако позже один из них скончался в машине скорой помощи

В Пензенской области ночью 11 января произошло смертельное ДТП на федеральной трассе “М-5” Урал. Восемь человек погибли, один госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, минивэн под управлением 43-летнего мужчины двигался в сторону Москвы около 3 часов ночи. На 504-м км трассы авто выехало на встречку и столкнулось с грузовиком “Вольво”, за рулем которого был 31-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в своем Telegram-канале.

Сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства крупного ДТП.

Ранее сообщалось, что 10 января в Троицком районе Алтайского края столкнулись три автомобиля, среди которых был грузовик. В результате аварии на месте происшествия скончалась 66-летняя пассажирка одной из машин.

Взято отсюда