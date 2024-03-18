Скорая. Машина Фото: pixabay.com
Все пострадавшие получили осколочные ранения разных частей тела. Некоторые самостоятельно обратились в больницу, всех перевели в белгородское медучреждение
В Белгородской области после отражения атаки ВСУ пострадали восемь человек. Среди них оказался подросток, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Беспилотники напали на поселок Октябрьский вечером 17 марта. 15-летний подросток получил осколочное ранение коленного сустава, также ранения от осколков получили пятеро мужчин и две женщины. Всех пострадавших перевели в медучреждения Белгорода, им оказывают помощь.
В результате атаки в нескольких квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна. В четырех частных домах и одной хозпостройке посечены крыши и заборы. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус.
Ранее Гладков рассказал о боях между российскими войсками и ВСУ за пределами Белгородской области. По словам губернатора, на территории региона не осталось украинских бойцов после попытки прорыва ДРГ через границу РФ.
Взято отсюда