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Восемь человек получили осколочные ранения после атаки ВСУ по белгородскому поселку

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Восемь человек получили осколочные ранения после атаки ВСУ по белгородскому поселку

Скорая. Машина Фото: pixabay.com

Все пострадавшие получили осколочные ранения разных частей тела. Некоторые самостоятельно обратились в больницу, всех перевели в белгородское медучреждение

В Белгородской области после отражения атаки ВСУ пострадали восемь человек. Среди них оказался подросток, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Беспилотники напали на поселок Октябрьский вечером 17 марта. 15-летний подросток получил осколочное ранение коленного сустава, также ранения от осколков получили пятеро мужчин и две женщины. Всех пострадавших перевели в медучреждения Белгорода, им оказывают помощь.

В результате атаки в нескольких квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна. В четырех частных домах и одной хозпостройке посечены крыши и заборы. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус.

Ранее Гладков рассказал о боях между российскими войсками и ВСУ за пределами Белгородской области. По словам губернатора, на территории региона не осталось украинских бойцов после попытки прорыва ДРГ через границу РФ.

Взято отсюда

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