Сейсмограф. Землетрясение Фото: pixabay

По данным местных сейсмологов, сила подземных толчков составила около пяти баллов. Многие горожане, опасаясь повторных толчков, покидали свои дома

Ночью 23 января в Алматы в Казахстане восемь человек получили различные травмы из-за землетрясения, сообщает ТАСС.

“Всех сразу же доставили в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со вторых и третьих этажей жилых домов”, – заявили в управлении здравоохранения города.

В ведомстве отметили, что двух из выпрыгнувших после обследования направили на амбулаторное лечение. Третий же в тяжелом состоянии – сейчас он находится в больнице.

Остальные пятеро, как рассказали в пресс-службе, пострадали, выбегая из дома. После оказания необходимой медпомощи их тоже отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, что в ночь на 23 января в Китае недалеко от границ с Киргизией и Казахстаном зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 балла. Эпицентр явления располагался в 270 км к юго-востоку от Алматы. Подземные толчки также ощутили жители Азербайджана и Узбекистана.

Взято отсюда