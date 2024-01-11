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Восемь площадок организовал АлтГУ для школьников-участников форума «Юные лидеры Сибири»

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Восемь площадок организовал АлтГУ для школьников-участников форума «Юные лидеры Сибири»

В период зимних школьных каникул студенты и преподаватели АлтГУ приняли участие в работе профориентационного модуля Форума актива детских, молодежных общественных организаций «Юные лидеры Сибири».

    • Участниками форума стали лидеры ученического самоуправления, добровольцы, команды детских объединений, программ Всероссийских детских центров, трудовых отрядов подростков, школьных вожатских отрядов, школьники с активной жизненной позицией в возрасте от 14 до 17 лет.

    Более 200 школьников, вожатых, педагогов из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Алейска, Рубцовска, Славгорода, Белокурихи, Заринска и 28 районов Алтайского края, а также Республики Алтай и Новосибирской области стали участниками профориентационных активностей. Представители университета провели для активистов квиз «Веселый айтишник», игры «Валюты мира», «Путь PROF желаний», «Эволюция с ИИМО», «Вперёд в прошлое», «Элементарно, Ватсон», географическую викторину «Крути планету вместе с ИНГЕО!», мастер-классы «Занимательная криминалистика» и «Дополненная реальность», квест по информационной безопасности. Для участников были оформлены фотозоны «Стань частью древней истории с ИИМО» и «Экзотические животные от ИББ».

    «Каждая из восьми площадок университета вызвала интерес лидеров. На подведении итогов форума ребята высказали желание поступить в АлтГУ», – рассказала член оргкомитета Форума Наталья Жмылева .

    Взято отсюда.

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