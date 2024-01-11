Восемь площадок организовал АлтГУ для школьников-участников форума «Юные лидеры Сибири»

В период зимних школьных каникул студенты и преподаватели АлтГУ приняли участие в работе профориентационного модуля Форума актива детских, молодежных общественных организаций «Юные лидеры Сибири».

Участниками форума стали лидеры ученического самоуправления, добровольцы, команды детских объединений, программ Всероссийских детских центров, трудовых отрядов подростков, школьных вожатских отрядов, школьники с активной жизненной позицией в возрасте от 14 до 17 лет.

Более 200 школьников, вожатых, педагогов из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Алейска, Рубцовска, Славгорода, Белокурихи, Заринска и 28 районов Алтайского края, а также Республики Алтай и Новосибирской области стали участниками профориентационных активностей. Представители университета провели для активистов квиз «Веселый айтишник», игры «Валюты мира», «Путь PROF желаний», «Эволюция с ИИМО», «Вперёд в прошлое», «Элементарно, Ватсон», географическую викторину «Крути планету вместе с ИНГЕО!», мастер-классы «Занимательная криминалистика» и «Дополненная реальность», квест по информационной безопасности. Для участников были оформлены фотозоны «Стань частью древней истории с ИИМО» и «Экзотические животные от ИББ».

«Каждая из восьми площадок университета вызвала интерес лидеров. На подведении итогов форума ребята высказали желание поступить в АлтГУ», – рассказала член оргкомитета Форума Наталья Жмылева .

Взято отсюда.

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