Восходящая звезда российского спорта заболела, впала в кому и умерла из-за инфекции

Шорт-трекистка Анастасия Середа умерла из-за осложнений на фоне гриппа

Фото: пресс-служба Союза конькобежцев РФ

Перспективная шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Союза конькобежцев России.

“Большую утрату понесла конькобежная семья – не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память”, – написано в сообщении.

Как пишет РИА Новости, шорт-трекистка Анастасия Середа умерла из-за осложнений на фоне гриппа.

“Узнали о произошедшем только накануне, все до сих пор в шоке. Еще перед праздниками Анастасия заболела гриппом, потом наступило ухудшение состояния, ее положили в больницу. К сожалению, лучше ей не становилось, в какой-то момент впала в кому, а вчера ее не стало. Нам сказали, что у нее был грипп”, – сообщили в пресс-службе СКР.

Похоронят спортсменку 8 января.

новости Локтевский



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