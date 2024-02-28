Воспитанница алтайского футбола оформила дубль в матче за сборную России

Она открыла счет на третьей минуте, а во втором тайме отличилась с пенальти, установив окончательный результат

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com

Воспитанница алтайского футбола Анна Беломытцева оформила дубль в матче за сборную России. Контрольная встреча против команды Ботсваны состоялась 27 февраля в турецком Белеке и завершилась убедительной победой россиянок – 4:0.

Беломытцева отличилась дважды: она открыла счет на третьей минуте, а во втором тайме реализовала пенальти, установив окончательный результат.

Анна родилась и начала заниматься футболом в алтайском райцентре Троицкое. Позже тренировалась в барнаульской школе Смертина. С 2019 года играет в московском “Локомотиве”. Также регулярно выступает за женскую сборную России.

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