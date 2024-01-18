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Воспитанники алтайского баскетбола вошли в расширенный состав сборной России

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Сбор национальной команды состоится в феврале

Воспитанники алтайского баскетбола вошли в расширенный состав сборной России

Фото: unsplash.com

Два уроженца Алтайского края вошли в расширенный состав сборной страны. Список публикует Российская федерация баскетбола.

Всего в составе 24 игрока. Среди них – форвард московской “Руны” Данила Походяев (22 года, 204 см) и атакующий защитник саратовского “Автодора” Александр Петенев (23 года, 197 см). Оба родились в Алтайском крае, ранее занимались в спортшколе барнаульского “АлтайБаскета”.

Сбор национальной команды России продлится с 17 по 25 февраля в подмосковном Новогорске.

горняк

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