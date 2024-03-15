Воспитанники Барнаульского центра помощи детям посетили производственную компанию МейТан

13 марта воспитанники Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1, в рамках проекта «Безопасность – моя работа», посетили производственную компанию МейТан. Встречала ребят президент компании – Любовь Леванюк, из рассказа которой ребята узнали много интересного. Оказывается, «MeiTan» в переводе с китайского означает «храм красоты», и косметическая компания, выйдя на алтайский рынок в 2003 году, сначала позиционировалась как продавец безопасной природной косметики из Китая, а в последствии предложила достойную замену импорту и запустила в Барнауле собственное производство фитопродукции. Участники проекта не только узнали историю компании, но и познакомились с её сотрудниками, узнали, что в офисе компании трудятся маркетологи, дизайнеры, менеджеры, аналитики, на производстве – технологи, химики, фармацевты, комплектовщики, операторы, упаковщики. Участники также узнали, как обеспечивается безопасность продукции и гарантируется её соответствие мировым стандартам качества. Например, с появлением собственных производственных цехов, у компании появилась возможность контролировать качество на всех этапах: от поступления сырья до выпуска конечного продукта. Ребята убедились, что сырье, поступив на склад, непременно проходит полный цикл обработки для приведения в соответствие со стандартами качества и уровня безопасности. Участники воочию увидели все этапы подготовки сырья для производства. Ирина, участница проекта поделилась впечатлениями: «Так вот как обеззараживают сырье! С помощью кварцевого излучателя! Нам сообщили, что что это позволяет обезвредить до 97% любых микроорганизмов! Конечно, ведь безопасность продуктов красоты и здоровья должна быть идеальной». Затем, пройдя все подготовительные процедуры, сырьё попадает на два участка: изготовления фитокапсул и участок вкусовых чаев и сборов. Капсулы, травяные сборы и другие продукты линейки «Крепкое Сибирское» производятся из трав, собранных в Алтайском крае и других регионах Сибири – эти препараты подходят как в качестве профилактики хронических заболеваний, и как дополнение к назначенному врачом лечению. Безусловно, безопасность и качество этой продукции – принципиальное требование. Любовь Александровна рассказала ребятам ещё об одной обязательной мере безопасности – маркировке лекарственных средств и БАДов, которая гарантирует качество изготавливаемых продуктов. Участница проекта Анастасия, восхищается: «В ассортименте «МейТан» есть фитокапсулы, сиропы и свечи для здоровья женщин! Это продукты из натуральных компонентов, выращенных в нашем крае, а сделаны они с применением суперсовременных биотехнологий!». Ребята увидели, как компания использует передовые достижения и наукоёмкие технологии в области получения экстрактов – это так называемый «процесс CO2 экстракции». При обычной переработке растительного сырья полезные вещества усваиваются организмом примерно на 20%, а после применения данной технологии усвоение повышается в 3-4 раза. А еще в компании МейТан заботятся о комфорте сотрудников. Например, помимо соблюдения всех норм и техник безопасности, в офисе есть бенгальская кошка Уруми – менеджер по борьбе со стрессом. После насыщенной экскурсии, ребята с удовольствием посетили торговый зал компании, примерили на себя роль и дегустаторов, и продавцов. Ребята задавали очень много вопросов по безопасности лекарственных средств, по карьере и специфике работы в данной компании. Закончилась встреча приятной беседой в собственном уютном кафе компании за чашечкой свежесваренного кофе со вкусными круассанами. #АлтайскийКрай #образование22

Взято отсюда.

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