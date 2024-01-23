Воспитанники и выпускники Барнаульских центров помощи №1 и №2 посетили компанию «Стеллажные Системы»

В рамках проекта корпоративного наставничества, воспитанники и выпускники Барнаульских центров помощи №1 и №2 посетили завод по производству стеллажного оборудования. Компания «Стеллажные Системы» под товарным знаком «Нордика» является постоянным партнёром, а её сотрудники – старшими друзьями участников проекта. Примечательно, что один из участников проекта уже второй год проходит на заводе производственную практику в качестве электросварщика под руководством опытных наставников. Традиционно встреча началась с инструктажа по технике безопасности. Ребята не только поняли, как обеспечивается безопасность труда на современном предприятии, как исключить воздействие на работника опасных и вредных производственных факторов, но и узнали, чем отличается промышленная безопасность от производственной. Ребята, облачившись в защитные каски отправились в увлекательное мини-путешествие по цехам завода. Участники увидели, как сырьё, поступающее на предприятие в виде металлических листов и рулонов, превращается в готовые стеллажи и различное торговое оборудование; воочию понаблюдали как на современных станках происходят различные производственные процессы: резка, загиб, перфорация, сварка, покраска. Ребята узнали, что производство на предприятие оснащено современными европейскими автоматизированными линиями для изготовления конструкций любой сложности, что ассортимент торгового оборудования постоянно расширяется, а оперативная разработка новинок осуществляется за счет эффективного взаимодействия конструкторского отдела и производства. Один из участников, Илья, студент технологического колледжа, был восхищен: «На заводе такая классная производственная база, высокотехнологичные станки широкого профиля, которые позволяют выпускать качественную продукцию!». Другой участник Иван, тоже студент, выразил общее мнение: «Конечно, здесь интересно было бы поработать, особенно понравилась работа экспериментального цеха!». Закончилось мероприятие разговором по душам в уютной заводской столовой за вкусным угощением. Все участники с удовольствием провели время, плодотворно пообщались и расстались довольные друг другом.

Взято отсюда.

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